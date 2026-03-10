乃木坂46の井上和が、朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系／毎週月〜金曜5時25分）で3月のマンスリーエンタメプレゼンターを務めることが決定した。【写真】井上和、グラビアオフショットに絶賛の声「美の象徴」井上は3月17日、23日、27日の計3回、生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで出演する