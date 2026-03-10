女優の杉咲花、多部未華子が６月１２日配信開始のｐｒｉｍｅｖｉｄｅｏドラマシリーズ「クロエマ」（今泉力哉監督）にダブル主演することが９日、分かった。「逃げるは恥だが役に立つ」で人気の漫画家・海野つなみ氏の同名コミックの実写化。恋も仕事も家も一度に失った３０代のエマ（杉咲）が謎めいた資産家・クロエ（多部）の屋敷にたどり着き、同居生活を始める。占いの店を始めた２人は相談者の言葉の奥にある謎に迫り、