▼岡山県（岡山地方気象台・１０日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり一時雪▼広島県（広島地方気象台・１０日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり一時雪▼山口県（下関地方気象台・１０日５時）【西部】くもり後晴れ【中部】晴れ時々くもり【東部】晴れ時々くもり【北部】くもり後晴れ▼鳥取県（鳥取地方気象台・１０日５時）【東部】雪か雨後くもり【中・西部】雪か雨後くもり▼島根県（松江地方気象台・１０日５時