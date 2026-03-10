9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、主要キャラクター総勢12人が集結したメインポスタービジュアルが解禁した。描かれるのは、坂本（目黒）と、シン（高橋文哉）をはじめとした“仲間たち”、葵（上戸彩）と花（吉本実由）という“守るべき日常の象徴”、圧倒的なオーラを放つ“ORDER”、迫りくる“×（スラー）一派の魔の手”など、作品の世界観を体現している。【動