鬼の渋滞ポイントを抜けられる！千葉県鴨川市で整備が進められていた幹線市道「貝渚（かいすか）大里線」貝渚工区が2026年3月12日に開通します。 【ここか！】「房総屈指の渋滞ポイントを回避する」開通区間の位置（地図／写真）館山方面からJR内房線と並走して海沿いをゆく国道128号の「嶺岡トンネル」付近から内陸へ曲がり、県道鴨川保田線までを結ぶ市道の未開通部が完成します。2024年には鴨川保田線から北側の千葉鴨川線