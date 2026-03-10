成田空港に到着した、政府手配のチャーター機＝10日午前6時34分中東情勢の悪化を受け、カタールなど4カ国から出国を希望した邦人ら281人が、サウジアラビアの首都リヤドから10日朝、日本政府手配のチャーター機で成田空港に到着した。外務省によると、カタールに加えクウェート、バーレーンからリヤドに退避してきた邦人のほか、サウジの在留邦人らが搭乗していた。政府は邦人退避を支援するため、さらにリヤドとアラブ首長国