▼茨城県（水戸地方気象台・１０日５時）【北部】くもり時々雨か雪【南部】くもり時々雨か雪▼栃木県（宇都宮地方気象台・１０日５時）【南部】雪か雨後晴れ【北部】雪後晴れ▼群馬県（前橋地方気象台・１０日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり時々晴れ▼埼玉県（熊谷地方気象台・１０日５時）【北部】晴れ時々雨か雪【南部】晴れ時々雨か雪【秩父地方】くもり後晴れ▼千葉県（銚子地方気象台・１０日５時）【北西部】くも