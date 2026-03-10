▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１０日５時）【宗谷地方】くもり【上川地方】くもり時々晴れ【留萌地方】くもり後晴れ【網走地方】くもり後一時雪【北見地方】くもり後一時雪【紋別地方】くもり後一時雪【釧路地方】くもり時々晴れ【根室地方】くもり【十勝地方】くもり時々晴れ【胆振地方】くもり【日高地方】くもり時々晴れ【石狩地方】くもり時々雪【空知地方】くもり時々晴れ【後志地方】くもり時々雪【渡島地方】