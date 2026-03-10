1年前に日本で急逝した台湾女優バービィー・スー（徐熙媛）さんの遺族の近況が明かされた。台湾メディア『ETtoday』は3月9日、バービィー・スーさんの母親がSNSに、娘が眠る金宝山の墓域を訪れた際の切実な心境を綴ったと報じた。【写真】妻が日本で急死…ク・ジュンヨプ、激やせ併せて公開された写真には、雨の中、娘の像をいたわるように見つめる母親の姿が収められていた。母親は「愛する私の宝物へ。台北の天気は悪くないけれ