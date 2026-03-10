新作ウェアから小物まで、個性が際立つ主役級アイテムが勢揃い。どれも気分高まるデザインが、春のお出かけにぴったり。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！? 注目の韓国ブランドの新作は透け感のある素材で軽やかに上質な素材とユニークなパターンが特徴の『EPINGLER』。花の模様が美しい、華やかな品のある一枚。フラワーカーディガン \37,400（エピングラー/ジャーナル スタンダード 自由が丘店 TEL. 03-5731-0