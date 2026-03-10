【ニューヨーク共同】週明け9日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は7営業日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しが1バレル＝94.77ドルで取引を終えた。終値としては約3年半ぶりの高値。中東情勢を受けて原油の供給混乱が続くとの見方から8日夜から9日朝にかけて119.48ドルを付ける場面があるなど、相場は乱高下した。トランプ米大統領がイランとの交戦終結が近いとの認識を示したと伝わり、9日夜に