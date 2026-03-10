フリーアナウンサーの森香澄（30）が10日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿が話題を呼んでいる。「韓国でドゥチョンク食べすぎました」と書き出した森。旅行先のカフェでの様子をアップした。森は先月27日に人生初のブリーチでイメチェン。今回の投稿では当時の赤髪から少し色が抜けた赤みがかった茶髪を披露した。ファンからは「髪の毛めっちゃ可愛い！新鮮」「若くなったー！」「髪色変わっただけで随分と