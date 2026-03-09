乃木坂46の井上和が、7月31日（金）、8月1日（土）、2日（日）の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）にて、“TIFチェアマン”に就任することが発表された。井上和は初代チェアマンを指原莉乃、二代目チェアマンを長濱ねるに務めていただきました。「乃木坂46」の井上和は三代ログインして続きを読むThe post 【TIF2026】井上和（乃木坂46