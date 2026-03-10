日常的に使う表現の中に、パズルのような共通点を見つけてみませんか？今回は、人の振る舞いや美しい宝石の名前に注目した言葉をそろえました。3つの空欄すべてに共通して当てはまる「2文字の音」が何か、考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。ひか□□□□らるどおさ□□ヒント：5月の誕生石としても知られる、鮮やかな緑色の宝石といえば？答えを見る↓