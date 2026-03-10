世界文化社は、現在開催中の『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』で躍動する野球日本代表・侍ジャパンの戦いをまとめた『WBC2026メモリアルフォトブック』（税込1400円／A4・全108ページ）を3月26日に発売する。侍ジャパンの激闘に加え、大会全47試合の結果や選手データなども収録した充実の内容となる。【写真】現在、制作中！貴重な写真やデータ情報をまとめたメモリアルブックの誌面イメージ侍ジャパンは、