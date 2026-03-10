幸田あかりが、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号に登場。 幸田あかり ©笠井爾示／集英社 【プロフィール】幸田あかり（こうだ・あかり）2004年1月2日生まれ東京都出身身長160cm血液型＝O型2021年に週プレでグラビアデビュー。俳優業を中心にモデルなど幅広く活躍中。出演舞台『白さげないで、赤あげる。』が東京・新宿眼科画廊で4月24日（金）～29日（水・祝