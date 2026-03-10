ＮＹ原油時間外急落、イランが戦争終結の可能性を示唆 東京時間07:03現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝85.91（-8.86-9.35%） NY原油は時間外で急落。イランが再び攻撃されないことが保証されれば戦争終結は可能だと表明。