【中国】 貿易収支（年初来）（2月）時刻未定 予想N/A前回（貿易収支) 予想1885.0億ドル前回1692.1億ドル（貿易収支（ドル建て）) 【韓国】 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）08:00 予想-0.3%前回-0.3%（前期比) 予想1.6%前回1.5%（前年比) 【日本】 実質GDP２次速報値（2025年 第4四半期）08:50 予想0.3%前回0.1%（前期比) 予想1.2%前回0.2%（前期比年率) 予想