米株価指数先物下落、トランプが戦争間もなく終結も「今週中」ではない発言 東京時間07:14現在 ダウ平均先物MAR 26月限47643.00（-126.00-0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6778.00（-23.00-0.34%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24887.25（-103.75-0.42%）