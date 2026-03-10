ＮＹ原油時間外取引下げ縮小、戦争終結「今週中」ではない 東京時間07:27現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝89.74（-5.03-5.31%） イランが戦争終結の可能性を示唆したことで、NY原油先物は一時85ドルちょうど付近まで急落した。ただ、再攻撃がない場合のみとしており、対米強硬姿勢は維持したまま。また、トランプ氏は早期終結を示唆するも「今週中」ではないとしており、依然として警