＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】館内がどよめいた力士の“マッスルポーズ”静寂に包まれた制限時間いっぱいの土俵上で、突如として披露された“肉体美”の誇示に館内が騒然となった。ご当地・大阪出身の力士が、仕切りの中で見せた異例の「マッスルポーズ」。その隆起した僧帽筋と気迫溢れる佇まいに館内は「おぉ」とどよめき、ファンからは「筋骨隆々」「筋肉は裏切らない」と驚きと称賛