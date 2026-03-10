中東情勢の緊迫化を受け、政府の支援で中東から退避してきた日本人ら281人が成田空港に到着しました。クウェート、バーレーン、カタール、サウジアラビアからの出国を希望する日本人とその家族など281人を乗せ、サウジアラビアの首都リヤドを出発したチャーター機は、けさ6時すぎ、日本に到着しました。今月8日にはオマーンを出発したチャーター機で日本人ら107人が帰国していて、今回が第2便となります。木原官房長官は、きのう、