中東情勢が悪化する中、現地からの退避を希望する日本人ら281人を乗せた日本政府のチャーター機が10日午前6時半前、サウジアラビアの首都リヤドから成田空港に到着しました。8日夜には、オマーンから107人の日本人らが日本に帰国し、政府のチャーター機による退避の支援が進められています。外務省によりますと、チャーター機に乗っていたのはサウジアラビアのほか、空港の閉鎖や減便が続いているクウェート、バーレーン、カタール