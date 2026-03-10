PRIMEは3月6日に、同社の運営する「粗大ゴミ回収隊」が、全国の成人男女500名を対象に実施した、季節家電の所有状況、収納場所に関する悩み、壊れた家電の保管実態、処分方法や費用、処分時に直面した困りごとなどに関する調査結果を発表した。同調査は2月に行われた。●成人男女500人を対象に調査調査対象者に、所有している季節家電の数を尋ねたところ、「1〜3個」（37.0％）がもっとも多く、「3〜5個」（36.4％）、「5〜10