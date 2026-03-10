10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1960円高の5万4560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61583.15円ボリンジャーバンド3σ 59774.64円ボリンジャーバンド2σ 57966.12円ボリンジャーバンド1σ 56157.60円25日移動平均 55545.00円一目均衡表・基準線 55545.00円一目均衡表・転換線 54560.00円10日夜間取引終値 54456