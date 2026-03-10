10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比98.0ポイント高の3658ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4081.67ポイントボリンジャーバンド3σ 3974.80ポイントボリンジャーバンド2σ 3867.93ポイントボリンジャーバンド1σ 3761.06ポイント25日移動平均 3709.75ポイント一目均衡表・基準線 3709.75ポイント一目均衡表・転換線