10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント高の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 798.82ポイントボリンジャーバンド3σ 778.46ポイントボリンジャーバンド2σ 758.09ポイントボリンジャーバンド1σ 750.00ポイント10日夜間取引終値 745.40ポイント5日移動平均 743.09ポイント9日東証グ