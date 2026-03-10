この記事をまとめると ■もしも事故に遭遇した際は被害者の応急救護が最優先だ ■心肺停止をした人に救命措置をした場合の救命率は約2倍に跳ね上がる ■人工呼吸は胸骨圧迫を1分100〜120回のテンポで行う いざというときの的確な応急救護とは 応急救護は運転免許を取得するときに受ける講習のひとつであるものの、免許取得後にどのような手順で行えばいいのか忘れてしまっている人も多いのではないでしょうか。この記事では、応