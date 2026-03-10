一夜にして約１０万人の命が失われた東京大空襲から１０日で８１年となる。落語家の二代目林家三平さん（５５）は昨年末、大空襲で戦争孤児となった経験を伝えてきた母の海老名香葉子さんを亡くした。９２歳だった。それから初めて迎える３月１０日を前に、落語などを通じて母の遺志を継ぐ決意を新たにしている。（仲條賢太）「本来なら母が出てきて話をすると思いますが、昨年１２月２４日、サンタさんのそりに乗ってお空に行