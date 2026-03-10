【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 1−0 京都サンガF.C.（3月8日／JFE晴れの国スタジアム）【映像】4人相手に「ソロ鹿島る」瞬間ファジアーノ岡山のFWルカオが1人で“鹿島る”プレーが話題を集めている。4人の相手選手に囲まれてもボールをキープした驚愕のフィジカル能力にファンも「おかしいってマジで」と驚いた様子だった。3月7日に明治安田J1百年構想リーグ第5節・ファジアーノ岡山vs京都サンガF.C.が行われ