ワールド・ベースボール・クラシック野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの最終戦でチェコと対戦する。8日のオーストラリア戦には天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまがご来場。「天覧試合」の客席には、オーストラリアの政府要人の姿もあった。一般客に紛れて客席で観戦していたのは、アンドリュー・シーラー次期駐日オーストラリア大使だった。「豪州No.1ミート