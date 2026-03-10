10日放送のテレビ朝日バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』2時間SP(19:00〜21:00)では、石原良純と小泉孝太郎が東京・銀座を訪問する。『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』＝テレビ朝日提供石原と小泉孝太郎がMCを務め、世界遺産や秘境といった日本の様々な名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ同番組。今回のテーマは、老舗百貨店や高級ブランド店、一流レストランなど