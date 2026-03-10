本木雅弘が主演を務める黒沢清監督最新作『黒牢城（こくろうじょう）』が、6月19日より全国公開されることが決定。あわせて、特報映像とメインビジュアルが解禁された。【動画】“心を読め”――思惑うごめく、心理ミステリー映画『黒牢城』特報本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作は、累計発行部数45万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風