永作博美が主演を務める4月スタートのドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）で、関根勤が30年ぶりにTBSドラマに出演することが決定した。“鮨アカデミー”の学長を演じる。さらに、杏花と男性ブランコ・平井まさあきの出演も明らかになった。【写真】関根勤、杏花、男ブラ平井のキャラショットをチェック！本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなと（まちやま・みなと）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時