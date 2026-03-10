結婚当初から、「体を温めることが何より大切」「良い食事が健康につながるのよ」といった持論を繰り返す姑。こだわりの強さに戸惑いながらも、関係を円満に保とうと懸命に応えてきた知人ですが、ある日、その努力をくじくような一言を向けられてしまいました──。今回は、そんな知人から聞いたエピソードをご紹介します。 こだわりの強い姑