ザンクトパウリ安藤智哉が、バックヘッドで味方につないで好機を演出したドイツ1部ザンクトパウリのDF安藤智哉が“神業”ヘディングで味方のシュートチャンスを演出した。ザンクトパウリは現地時間3月8日にブンデスリーガ第25節でフランクフルトと対戦。試合はスコアレスドローで終わったなかで、安藤がゴール前で驚きのプレーを披露した。前半23分、左からのコーナーキックで安藤は自身のヘディングシュートが相手DFに当た