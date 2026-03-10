【ニューヨーク共同】米ニューヨークの捜査当局は9日、マムダニ市長の公邸前で7日実施されたイスラム教徒に対する抗議デモの参加者に爆発物を投げ込んだとして、大量破壊兵器使用などの疑いで19歳と18歳の男2人を訴追した。爆発せず、けが人はいなかった。捜査当局によると、2人とも過激派組織「イスラム国」（IS）に影響を受けたとの趣旨の説明をしている。マムダニ氏はイスラム教徒初のニューヨーク市長。捜査当局などによる