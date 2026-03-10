アイドルグループ・乃木坂46の井上和（21）が、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当することが決定した。【写真】大胆太ももチラリ…艶っぽい美しさあふれる井上和初回は17日、そして23日、27日の計3回生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場する。