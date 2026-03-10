カンデオホテルズ茅野は、リニューアルを実施した。客室はインテリアの色調やヘッドボード、家具、備品を見直し、黄色を基調とした内装に改めた。5階と6階の客室フロアのみ3月16日にリニューアルが完了する。朝食ビュッフェでは平日を和食中心の構成とし、週末は長野県のご当地メニューを加えた。長野県上田市発祥のご当地グルメ「美味だれ焼き鳥」、わさび昆布や野沢菜漬け、長野県産シャインマスカット酢などを用意し、ビュッフ