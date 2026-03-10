●高気圧に覆われて、日中は瀬戸内側ほど青空が広がる予想●最高気温は各地12度前後。概ね2月並みの寒さで、空気の冷たさが身にしみる一日に●空気は冷たくても、花粉の飛散には注意。きょう10日(火)も大量飛散のおそれ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、北風とともに雨雲が流れ込みました。日本海側を中心にところどころで天気が崩れ、山間部では雪が降ったところもありましたが、この時間はすでに落ち着いた空模様が戻っています。