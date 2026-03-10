プレーでも、そして言葉でもチームを支えたイ・ジョンフ(C)Getty Images試合終了の瞬間、イ・ジョンフは膝から崩れ落ち、グラブで顔を覆いながら涙を流した。このキャプテンの振る舞いが示すように、韓国の選手たちは相当な重圧下でのプレーを余儀なくされていた。【動画】痛恨のエラー元NPB助っ人の豪州遊撃手のプレーを見るしかし、彼らは絶望的な状況から“逆境”をはねのけた。3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベ