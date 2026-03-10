NHK「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（〓石あかり）との間に第1子が誕生した。モデルとなった小泉八雲は、どのような心境だったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。パトリック・ラフカディオ・ハーン（写真＝ http://www.trussel.com/f_hearn.htm／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■出産で変化した「宿命的に孤独」の意識NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」も残すところあ