3月8日より大相撲春場所（三月場所）が開催されている。やはり見どころは、相撲人気の火付け役となった大の里（25歳）であることは間違いない。だが、決して大の里の「一強状態」ではない。最強の好敵手が2人もいることも、好角家を喜ばせている。同じ横綱の豊昇龍（26歳）と、大関の安青錦（21歳）である。何より面白いのは、この3人の力士が「3すくみ」になっていること――いわば、「令和の三帝時代」に突入したことで相撲に関