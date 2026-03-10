戦慄の施設が岡山にあった累計3000万部の発行部数を誇り、今年2026年に連載開始30周年を迎えるギャンブル漫画『カイジ』シリーズ（作：福本伸行）。そんな作品の人気エピソードに「地下強制労働編」がある。描かれているのは、多額の借金のカタに強制労働施設で働くことになってしまったカイジの姿だ。騒音と悪臭にさらされる劣悪な地下環境で、労働者には最低限の食事しか与えられない。この施設では死の影が常にちらつく。『カイ