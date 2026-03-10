ガールズグループMEOVVの日本人メンバー・アンナが、第5世代を代表する“ビジュアルクイーン”の呼び声にふさわしい存在感を放った。アンナは最近、MEOVVの公式インスタグラムに「Love」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】アンナ、シルクドレスから覗く“生美脚”公開された写真には、光沢のあるシルクのミニドレスに身を包んだアンナの姿が収められている。繊細なレースが施されたアイボリーカラーのドレスが