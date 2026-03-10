ミラノ・コルティナ五輪で日本中を沸かせた、フィギュアスケートの「りくりゅう」ペア。ネット上で話題になっていた「二人の関係性」については置いておくとしても、その強固な絆と息の合ったパフォーマンスには日本中が心を奪われた。ただ一方で、世の女性たちのなかには「りくりゅう」の活躍をみて、ひっそりと悩みを深めている人たちもいる。それは、「果たして、真のパートナーシップで結ばれている男女は世の中に存在するのだ