韓国出身の映像クリエーター、ブマさん＝2025年12月6日、タイ・チェンマイ、金成隆一撮影 アジアの街々で出会ったデジタルノマドの働き方や暮らし方を伝えるルポ連載の第4話。厳しい競争社会の韓国で、かつて自分を「負け犬（loser）」と呼んだブマさん（35）と、親が望む「安定」の呪縛に苦しんだノアさん（35）を紹介する。一度はレールを外れたかもしれないが、ブマさんは笑顔で、今が「人生で最高バージョンの自分