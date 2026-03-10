イラク対イスラエル軍、アメリカ軍の紛争が激化している。ニュースをつければ、紛争の映像が流れ、殺傷兵器、兵役という言葉が以前にも増して聞かれるようになった。変わりつつある世の中の空気に対して、「戦争反対」の声を挙げる人たちがいる。しかし、もっとも変わったのは、「戦争反対」の声に反論する人たちが増えたことだ。「戦争反対と言ってるだけじゃ戦争が終わらない」「軍備を備えてこその平和だ」「戦争反対というなら