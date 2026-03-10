東日本大震災から15年、「週刊ポスト」は被災地を定点撮影して復興の歩みを伝えてきた。そこには故郷を立て直そうと奮闘する人々が、カメラに向けてくれた笑顔が写っている。店舗再建を果たした「理容鹿折軒」（宮城県気仙沼市）の変遷をたどりながら、「復興」とは何かを改めて考えてみたい。【写真】「気仙沼で一番安い店なので、わざわざ探して来てくれるのです」2026年2月14日現在の「理容 鹿折軒」人口減少が進む現実