7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？注目の新刊『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています